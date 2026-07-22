Зеленський обговорив із ветераном морської піхоти Волинським зміни для ефективної ветеранської політики

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Героєм України, ветераном морської піхоти Сергієм Волинським, під час якої обговорив необхідні зміни для формування ефективної ветеранської політики.

"Зустрівся із Сергієм Волинським – Героєм України та ветераном морської піхоти. Обговорили, які зміни та рішення потрібні для продуктивної, реальної ветеранської політики", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За словами президента, під час зустрічі також обговорили ситуацію в Силах оборони України.

"Важливо було почути оцінку ситуації в Силах оборони України. Вдячний за поради та готовність бути й надалі в команді нашої держави", – зазначив Зеленський.