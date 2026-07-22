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Зеленський обговорив із ветераном морської піхоти Волинським зміни для ефективної ветеранської політики

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Зеленський обговорив із ветераном морської піхоти Волинським зміни для ефективної ветеранської політики
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Героєм України, ветераном морської піхоти Сергієм Волинським, під час якої обговорив необхідні зміни для формування ефективної ветеранської політики.

"Зустрівся із Сергієм Волинським – Героєм України та ветераном морської піхоти. Обговорили, які зміни та рішення потрібні для продуктивної, реальної ветеранської політики", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За словами президента, під час зустрічі також обговорили ситуацію в Силах оборони України.

"Важливо було почути оцінку ситуації в Силах оборони України. Вдячний за поради та готовність бути й надалі в команді нашої держави", – зазначив Зеленський.

#волинський #зеленський #морська_піхота
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