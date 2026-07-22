Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Почаївської лаври з РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті завершила дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні, і виявила ознаки афілійованості з Російською православною церквою (РПЦ).

Зокрема, встановлено, що Почаївська Свято-Успенська лавра є структурним підрозділом Української православної церкви (Московського патріархату) та входить до складу Київської митрополії УПЦ, яка відповідно до законодавства України визнана афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Також дослідження підтвердило, що статут Лаври та документи, які регулюють її діяльність, засвідчують її належність до структури Київської митрополії УПЦ.

Окрім цього, встановлено, що Статут РПЦ передбачає входження керівника Почаївської лаври до статутних органів управління РПЦ.

Як повідомлялося, 9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

В липні 2025 року Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено. А також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП). 27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

В кінці жовтня 2025 року Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з РПЦ.

В кінці травня 2026 року Держетнополітики визнала монастир "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП) афілійованим із РПЦ.