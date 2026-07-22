В Азербайджані 20 тис українців, діють кілька українських організацій – посол

Надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджані Юрій Гусєв оцінює чисельність українців в Азербайджані у 20 тис осіб, при цьому зазначає, що в країні діє низка українських організацій, налагодження вивчення української мови та історії, а також регулярно приїжджають діячі української культури.

"Насправді, українців в Азербайджані не так багато. Тут варто сказати, що на момент початку повномасштабного вторгнення етнічних азербайджанців в Україні було значно більше. Кількість етнічних азербайджанців в Україні, за різними оцінками, сягала 500 тисяч осіб. В той же час, за різними даними українців – як громадян України, так і етнічних українців – в Азербайджані всього близько 20 тисяч осіб", – сказав Гусєв в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в Азербайджані є кілька дуже активних українських організацій, з якими підтримується плідне співробітництво та постійний діалог. "В листопаді 2024 року ми спільними зусиллями відкрили двері оновленого Українського центру в Азербайджані, який спрямовує свою діяльність на вивчення та популяризацію української мови, української культури, української історії. Цей український центр минулого року відвідав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Ми регулярно приймаємо гостей, зокрема діячів культури та освіти. Нещодавно в Азербайджані був Олег Скрипка, який провів чудову зустріч з українською громадою в Баку. Також на початку цього року Український центр в Баку відвідав Святослав Вакарчук", – розповів посол.

Також Гусєв повідомив про навчання для дітей української мови, історії і літератури в Українському центрі. "Така діяльність у нас розширюється, в тому числі, і в окремих азербайджанських закладах освіти, де нещодавно ми запустили факультативне вивчення української мови. Інтерес до української мови, до української культури, до української літератури, до української історії зростає, і це надзвичайно важливо", – розповів дипломат.

Він повідомив про проведення днів української літератури в Азербайджані кілька років поспіль та днів українського кіно у 2024 році.

"Отже, така співпраця розвивається. Триває також активна робота з азербайджанськими організаціями в Україні", – розповів Гусєв.