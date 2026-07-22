Хмара після розмови з Драпатим: Маємо спільну позицію щодо розвитку Сил оборони України

Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами – буде переносити війну на землю агресора, забезпечуючи максимальне збереження життя людей за рахунок технологічних змін, заявив т.в.о. міністра оборони України Євгеній Хмара за підсумками розмови з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим.

"Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на росію всіма засобами. Проговорив це з головнокомандувачем Збройних сил України генерал-майором Михайлом Драпатим", – написав він у Телеграмі у середу.

Хмара також заявив, що впевнений у генерал-майорі Драпатому. "Домовилися бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів. Спільно зможемо виконати доручення президента та забезпечити умови для максимальної ефективності наших Сил оборони. Командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед Силами оборони сьогодні", – додав Хмара.

За його словами, перші кроки – "підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора. Для цього забезпечимо стабільний та гнучкий доступ бойових частин до ефективних засобів, зокрема далекобійних, розвиток технологій та асиметричних рішень".

"Ціль незмінна – технологічна перевага нашої армії над російським ворогом та максимальне збереження життя людей за рахунок технологічних змін. Маємо масштабувати те, в чому вже ефективні: deep strike та middle strike, НРК та інші рішення, які зберігають життя воїнів та ефективніше знищують противника", – наголосив т.в.о. міністра оборони України.

Також Хмара повідомив, що обговорив з головнокомандувачем бачення майбутнього. "Маємо спільну позицію щодо розвитку Сил оборони України. Президент Володимир Зеленський підтримав наше бачення", – наголосив Хмара.

"Працюємо над стратегією – практичними кроками, як завершити війну на умовах України та примусити росію до довгострокового миру. Наша мета – сильна Україна", – резюмував очільник Міноборони.