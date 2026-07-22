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У гаражі на Закарпатті штампували фальшиві документи, наприклад водійські права 20-25 тис. грн.

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У гаражі на Закарпатті штампували фальшиві документи, наприклад водійські права 20-25 тис. грн.

На Закарпатті викрили підпільну майстерню, де виготовляли та продавали підроблені документи – мешканець Ужгорода виготовляв підробки, а двоє його спільників шукали клієнтів та приймали замовлення, вартість одного фальшивого водійського посвідчення становила 20-25 тис. грн., повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у звичайному гаражі друкували фальшиві водійські посвідчення з імітацією голограм, свідоцтва про народження та інші офіційні документи, зокрема європейського зразка", йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграм у середу.

Повідомляється, що під час обшуків вилучили обладнання, голографічні елементи, готові підробки, а також близько 60 кліше печаток і штампів державних органів, ТЦК, дипломатичних установ, ДСНС, МСЕК, міністерств і приватних нотаріусів.

За версією слідства, 39-річний уродженець Ужгорода виготовляв підробки, а двоє його спільників шукали клієнтів, приймали замовлення та передавали їх виконавцю. Вартість одного фальшивого водійського посвідчення становила 20-25 тис. грн.

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури повідомили трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 199 КК України.

#офіс_генпрокурора #підпільне_виробництво #документи #закарпаття
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