Оздоровлення та реабілітацію в Азербайджані пройшли вже 662 українські дитини та 10 ветеранів – посол

Азербайджан продовжує приймати на оздоровлення українських дітей, зокрема, дітей з постраждалих регіонів України, дітей полеглих військовослужбовців, дітей українських рятувальників, повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджані Юрій Гусєв.

"Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення вже 662 українські дитини пройшли оздоровлення та реабілітацію в Азербайджані. Лише з початку 2026 року таку можливість отримали вже 190 дітей і ми маємо плани прийняти ще цього року кілька дитячих груп", – сказав Гусєв в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ця співпраця розширюється і безпосередньо на ветеранів російсько-української війни. "Зокрема, за останній рік десять наших ветеранів-азовців, які пережили жахіття російського полону, також відвідали Азербайджан та пройшли тут реабілітацію та оздоровлення", – розповів дипломат.

Гусєв відзначив щирість та гостинність прийому українських дітей та подякував азербайджанському керівництву та народу за підтримку у складні часи.

Дипломат також повідомив, що Азербайджан передав Україні великі партії енергетичного обладнання в якості гуманітарної допомоги. "Допомога у вигляді енергетичного обладнання є дуже потрібною і важливою. Азербайджан надав Україні вже 11 пакетів такої енергетичної допомоги на суму понад $45 млн. Це потужні трансформатори, генератори, електричні панелі та кабелі. Крім того, надається і допомога від небайдужих громадян і підприємств Азербайджану. Зокрема, більше 60 генераторів різною потужності за цей осінньо-зимовий період, за цю найстрашнішу у новітній історії України зиму було закуплено і передано приватними компаніями та небайжужими азербайджанцями для українських споживачів, у тому числі, для підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій", – розповів він.

За словами посла, Азербайджан ще в перші дні повномасштабного вторгнення спрямував кілька рейсів вантажних літаків до Польщі з вантажем у вигляді гуманітарної допомоги для України. "Там були і ліки, і товари першої необхідності", – повідомив Гусєв.