Зеленський призначив Скибюка начальником Генштабу ЗСУ – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ігоря Скибюка начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

Відповідний указ №631/2026 опубліковано на сайті президента у середу.

Також згідно з указом №629/2026 Андрія Гнатова було звільнено з посади начальника Генерального штабу ЗСУ.

Ігор Скибюк – генерал-майор, народився у 1977 році. У 1998 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, у 2011 та 2024 роках – Національний університет оборони України.

Військову службу пройшов від командира аеромобільного взводу до заступника командира бригади – начальника повітряно-десантної служби окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗСУ. У 2001-2002 роках був командиром спеціального взводу спеціальної роти Українського миротворчого контингенту в Косовому (Республіка Сербія).

Надалі обіймав посади начальника штабу – першого заступника командира окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, командира окремої десантно-штурмової бригади, начальника штабу – заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Генерал-майор Скибюк удостоєний звання Героя України, а також нагороджений державними та відомчими нагородами.

З 3 червня 2025 року обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Раніше почаду начальника Генерального штабу ЗСУ займав Андрій Гнатов.