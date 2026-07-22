Зеленський підписав указ про призначення Драпатого головкомом ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних Сил України.

Відповідний указ №630/2026 опубліковано на сайті президента у середу.

Водночас указом №627/2026 з посади головнокомандувача ЗСУ було звільнено Олександра Сирського.

Також згідно з указом №628/2026 президент звільнив Драпатого з посади Командувача об’єднаних сил ЗСУ.

Михайло Драпатий народився 21 листопада 1982 року в Кам’янці-Подільському. Закінчив Харківський інститут танкових військ, службу розпочав у 72-й окремій механізованій бригаді.

Під час АТО командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї бригади. 9 травня 2014 року керував заходом підрозділу до Маріуполя, а в серпні 2014 року очолив ударну групу, яка вивела українські підрозділи з оточення з "Ізваринського котла".

У 2016 році став командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, у 2019 році достроково отримав звання полковника. У 2021 році закінчив оперативно-стратегічний факультет Національного університету оборони України як найкращий випускник і був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії. Після цього обійняв посаду заступника командувача військ ОК "Північ" з підготовки.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році очолив оперативне угруповання військ "Південь", згодом – "Каховка" та "Кривий Ріг", які брали участь у стримуванні російського наступу на Кривий Ріг і Херсонській наступальній операції. Після звільнення Херсона командував ОУВ "Херсон".

У лютому 2024 року Драпатого призначили заступником начальника Генерального штабу ЗСУ з підготовки, у травні він очолив ОТУ "Харків", а з вересня став командувачем ОТУ "Луганськ". 29 листопада 2024 року президент призначив його командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а в січні 2025 року – також командувачем ОСУВ "Хортиця".

3 червня 2025 року президент задовольнив його рапорт про звільнення з посади командувача Сухопутних військ і призначив командувачем Об’єднаних сил. Водночас Драпатий продовжив командувати ОСУВ "Хортиця".

Як повідомлялося, 21 липня президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що на посаду головнокомандувача ЗСУ буде призначено Михайла Драпатого замість Олександра Сирського.