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Поліція у Запоріжжі затримала злочинну групу з арсеналом зброї і мільйонами готівки

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Слідчі поліції викрили злочинну групу у Запоріжжі на крадіжці професійного холодильного обладнання, під час обшуків у зловмисників вилучено арсенал зброї та мільйони готівки, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні на сайті Нацполіції в середу зазначаються, що до поліції звернувся місцевий підприємець із повідомленням про крадіжку професійного холодильного обладнання зі складу на суму понад 1,7 млн грн.

Правоохоронці оперативно встановили причетних до злочину: організовану злочинну групу з 13 осіб, серед яких місцевий кримінальний авторитет.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції провели 29 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, місцями їхньої роботи та у складських приміщеннях, де зберігалося викрадене майно.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили арсенал – пістолети, автомати, гранати, мисливські рушниці, значну кількість боєприпасів, а також понад 1,6 млн грн та $200 тис.", – наголошують в поліції.

Згідно з повідомленням, на одному зі складів поліцейські виявили та вилучили і викрадене холодильне обладнання.

Наразі трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід забезпечує Управління СБУ в Запорізькій області.

#запоріжжя #нацполіція #зброя
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