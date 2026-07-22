Країни-члени ЄС схвалили участь Великої Британії у кредиті на EUR90 млрд для допомоги Україні

Рада ЄС оголосила в середу, що країни Євросоюзу схвалили участь Великої Британії у наданні допомоги Україні в рамках кредиту на суму 90 млрд євро.

"Солідарність ЄС з Україною є ключовим пріоритетом ірландського головування. Сьогоднішнє схвалення відображає загальну прихильність ЄС і Великої Британії до підтримки України (...). Участь Великої Британії у кредиті на підтримку України дозволить Києву також закуповувати продукцію у британських оборонних виробників (...)", – заявила міністр закордонних справ і торгівлі Ірландії, яка головує в Раді ЄС, Гелен Макенті.

У своєму комюніке Рада нагадала, що рамкова угода ЄС на суму 90 млрд євро покликана надати допомогу Україні у задоволенні її "найнагальніших потреб у 2026 та 2027 роках". Кредит надає Україні 60 млрд євро для інвестицій в оборонно-промислові потужності, включно із закупівлею оборонної продукції; 30 млрд євро надаються у вигляді прямої економічної та бюджетної підтримки.

У Брюсселі пояснили, що тепер Україна зможе закуповувати продукцію у ширшого кола оборонних виробників. Схвалення країнами ЄС стало наслідком угоди про внесок Лондона, підписаної між ЄС та Великою Британією 13 липня.

"Участь Великої Британії в кредиті стала можливою завдяки тому, що країна виконує три умови для участі третіх країн, викладені в регламенті щодо кредитів на підтримку України. Велика Британія зобов’язалася внести справедливий і пропорційний фінансовий внесок у покриття витрат, пов’язаних із запозиченням; уклала угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони з Союзом і вже надає значну фінансову та військову підтримку Україні", – йдеться в комюніке Ради ЄС.

Крім того, повідомляється, що найближчими днями Рада офіційно затвердить у письмовій формі участь Великої Британії в кредиті. Рішення набуде чинності того ж дня, коли його буде опубліковано в "Офіційному віснику" ЄС.