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Україна та компанія BAE Systems уклали ліцензійну угоду на виробництво артилерійської системи Light Gun

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На Міжнародному авіасалоні у Фарнборо (Велика Британія) компанія BAE Systems підписала ліцензійну угоду з метою підтримки місцевого виробництва артилерійської системи Light Gun в Україні, повідомляє пресслужба компанії.

"Ліцензійна угода забезпечить доступ до технічної інформації та підтримки компанії BAE Systems, необхідних для виготовлення першої гармати для випробувань. Стратегічне партнерство сприятиме розробці модифікації легкої гармати L119 для використання Збройними силами України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що L119 – це розроблена компанією BAE Systems 105-мм легка гармата, високоефективна та перевірена буксирувана артилерійська система, що цінується за свою мобільність та надійність.

Угода ґрунтується на довгостроковій підтримці України з боку BAE Systems та її співпраці з українською промисловістю з метою зміцнення суверенного оборонного потенціалу країни. Вона відображає спільну орієнтацію на розвиток стійкого промислового потенціалу, здатного забезпечувати підтримку Збройних сил України у довгостроковій перспективі.

"Міцний оборонний потенціал залежить від надійних стратегічних партнерських відносин у промисловості. Ця угода поєднує досвід BAE Systems у галузі артилерії та знання нашого стратегічного партнера з питань оборони щодо оперативних потреб України, щоб підтримати розвиток суверенного оборонного потенціалу там, де це найбільш необхідно. Підтримка України – це не просто постачання обладнання. Це також спільна робота над створенням промислової стійкості, навичок та потенціалу, необхідних для забезпечення оборонного потенціалу в довгостроковій перспективі", – заявив директор з інженерії, технологій та стратегії BAE Systems Джайлз Амброуз.

#україна #опк #bae_systems #light_gun
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