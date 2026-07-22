Верховний Суд підтвердив заповідний стан заказника "Протасів Яр"

Верховний Суд залишив чинним рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів Яр" та підтвердив його природоохоронний статус, повідомив Офіс генерального прокурора у середу.

"Протасів Яр захищено, рішення про створення ландшафтного заказника залишається чинним, а судові спроби поставити під сумнів його природоохоронний статус завершені", – йдеться у повідомленні у телеграм.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, 22 липня Верховний Суд закрив провадження за позовом приватного товариства, яке намагалося частково скасувати рішення Київської міської ради про створення заказника місцевого значення "Протасів Яр", "спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генпрокурора вступила у справу на стороні Київської міської ради, щоб захистити законність створення заказника та зберегти природну територію від можливого знищення".

Хоча суди першої та апеляційної інстанцій відмовили позивачу в задоволенні позову, та компанія оскаржила ці рішення до Верховного Суду, однак до початку розгляду касаційної скарги відмовилася від своїх вимог.

Таким чином Верховний Суд прийняв відмову від позову та закрив провадження.

"Отже, рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів Яр" залишається чинним. Наразі всі судові спори щодо спроб суб’єктів господарювання скасувати його природоохоронний статус завершено", – підкреслюють у Офісі генпрокурора.

"Протасів Яр" – один із найбільших природних масивів у центрі Києва, який роками перебував під загрозою забудови.