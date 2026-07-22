Окупанти знов вдарили по Харкову, постраждала жінка

Удар по Шевченківському району зафіксовано в Харкові, постраджала 22-річна жінка, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У неї (постраждалої – ІФ-У) – гостра реакція на стрес. Медики на місці надали всю необхідну допомогу. Внаслідок влучання виникла пожежа. Горить вантажний автомобіль", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Це не перший удар по місту протягом середи. Як повідомлялося раніше, влучання БпЛА було зафіксовано в Салтівському та Немишлянському районах. П’ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес.