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Окупанти знов вдарили по Харкову, постраждала жінка

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Окупанти знов вдарили по Харкову, постраждала жінка
Фото: t.me/synegubov

Удар по Шевченківському району зафіксовано в Харкові, постраджала 22-річна жінка, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У неї (постраждалої – ІФ-У) – гостра реакція на стрес. Медики на місці надали всю необхідну допомогу. Внаслідок влучання виникла пожежа. Горить вантажний автомобіль", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Це не перший удар по місту протягом середи. Як повідомлялося раніше, влучання БпЛА було зафіксовано в Салтівському та Немишлянському районах. П’ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес.

#харків #атаки_рф
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