СБУ: затримано мобілізованого в СЗЧ і студентку, які намагалися пустити з рейок вантажний локомотив на Чернігівщині

Служба безпеки України затримала на Чернігівщині ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної колії, щоб вибити з рейок вантажний локомотив і порушити транспортну логістику на півночі України, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу українська спецслужба зазначає, що співробітники СБУ затримали фігурантів "на гарячому", коли вони прямували на місце запланованої диверсії.

"На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під колію Укрзалізниці", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, замовлення ворога виконував мобілізований з Києва, який самовільно залишив військову частину. "Він пішов на співпрацю з рф через Телеграм-канал в обмін на обіцянку допомогти незаконно виїхати з України", – уточнюють у відомстві.

За інформацією СБУ, до підривної діяльності в інтересах РФ він залучив свою знайому – студентку одного зі столичних закладів вищої освіти.

Для підготовки диверсії фігурантка закуповувала хімічні компоненти, мобільні телефони та інші складові для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП), а придбані товари віддавала своєму "напарнику", який споряджав вибухівку за інструкцією куратора з РФ.

За даними української спецслужби, перед закладенням СВП агенти декілька разів провели дорозвідку на залізничних лініях, щоб виявити найуразливішу ділянку для підриву.

Під час обшуків у тимчасовому помешканні фігурантів вилучено компоненти для виготовлення вибухівки: хімічні речовини, лабораторне приладдя, детонатори та засоби зв’язку.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення диверсії, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернігівській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.