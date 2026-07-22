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Драпатий серед завдань президента назвав посилення наступальних дій в усіх доменах, планування нових операцій в тилу ворога

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Драпатий серед завдань президента назвав посилення наступальних дій в усіх доменах, планування нових операцій в тилу ворога
Фото: Міноборони України

Михайло Драпатий, який у середу приступив до виконання обов’язків головнокомандувача Збройних сил України, окреслив поставлені президентом України завдання, серед яких посилення наступальних дій в усіх доменах.

Як зазначив Драпатий у Facebook, "попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністью за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти".

"Президент України поставив перед нами чіткі завдання – продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності Збройних сил України. Слава Україні!", – йдеться у дописі.

#зсу #завдання #драпатий
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