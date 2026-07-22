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Українські військовослужбовці вперше очолили іноземну складову військового параду у Брюсселі

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Збройні Сили України 21 липня долучились до урочистостей з Національного дня Бельгії та вперше очолили іноземну складову військового параду у Брюсселі, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у середу.

"Цьогоріч українські військовослужбовці вперше очолили іноземну складову військового параду у Брюсселі, долучившись до урочистостей та висловивши вдячність Королівству Бельгія за незмінну підтримку в найважчі роки війни РФ проти України", – йдеться у повідомленні Генштабі ЗСУ.

Зі свого боку, міністр оборони Бельгії Тео Франкен наголосив, що країна пишається можливістю вітати українських воїнів на заході та підкреслив, що "це перший випадок, коли український підрозділ бере участь у параді 21 липня, і ми дуже пишаємося цим".

Генштаб ЗСУ доповів, що у межах десятирічної безпекової угоди Бельгія стала одним із ключових партнерів України, надаючи "винищувачі F-16, зенітні системи та відновлені зенітні самохідні установки Gepard, які захищають українське небо від ворожих дронів і ракет, танк Leopard, броньовані санітарні машини й транспортні, безпілотники, боєприпаси та тисячі одиниць стрілецької зброї, а також щорічна військова допомога обсягом понад 1 мільярд євро – це реальний внесок у захист українського неба й землі".

Також у повідомленні висловлюється вдячність бельгійським льотчикам-інструкторам та технічним фахівцям, які готують українських пілотів і механіків до польотів на F-16, та бельгійським шпиталям і реабілітаційним центрам, що повертають до життя поранених українських воїнів.

#генштаб_зсу #бельгія
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