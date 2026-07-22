Драпатий приступив до виконання обов'язків головнокомандувача ЗСУ

Михайло Драпатий повідомив, що приступив до виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних сил України.

"Начальником Генерального штабу в моїй команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ", – написав Драпатий у Facebook.

Він подякував президенту України за підтримку цього рішення.

"Ми познайомилися з Ігорем Скибюком у 2022 році на півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи", – додав Драпатий.

Він зазначив, що за час командування в ДШВ виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших.