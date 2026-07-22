Російська атака знищила на Житомирщині 2 га пшеничного поля, яке аграрії готували до збору врожаю, – ОВА

Російський удар завдав шкоду посівам на Житомирщині – виникла пожежа на пшеничному полі, що охопила 2 га, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Внаслідок російської атаки сьогодні виникла пожежа на пшеничному полі одного з господарств області. Вогонь охопив 2 гектари посівів, які аграрії готували до збору врожаю. Місяці важкої праці хліборобів були знищені вогнем", – написав він у Телеграмі у середу.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та додатковим збиткам. Наразі пожежу ліквідовано.

Станом на зараз інформація про жертв та постраждалих не надходила.