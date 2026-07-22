Число померлих в Україні у I пів.-2026р перевищило число народжених у 3,5 рази – Мін'юст

В Україні у першому півріччі 2026 року було зареєстровано 259,85 тис. смертей, що в 3,5 рази перевищило число зареєстрованих народжень – 73,29 тис., свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Порівняно із першим півріччям 2025 року кількість народжених скоротилася на 13,50 тис., або на 15,6%, тоді як кількість померлих зросла на 10,85 тис., або на 4,4%.

Як повідомлялося, у 2025 році було зареєстровано 485,30 тис. смертей, що в 2,9 рази перевищило число зареєстрованих народжень – 168,78 тис. Порівняно із 2024 роком кількість народжених минулого року скоротилася на 7,90 тис., або на 4,5%, тоді як кількість померлих – на 2,0%, або на 9,79 тис.

Щодо відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених за регіонами, то найгірший він у Донецькій та Херсонський областях – відповідно 18,7 та 13,7 рази. Суттєво гірші за середній показники в Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях – від 6,7 до 5,7 разів, тоді як в Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях – від 5,1 до 4,8 разів, Миколаївській та Кіровоградській – по 4,5 рази.

За даними Мін'юсту, найкращим це відношення є у Рівненській області – 1,8 рази, Волинській та Закарпатській областях – 2,0 та 2,2 рази, Києві – 2,4 рази, Львівській та Чернівецькій областях – 2,5 рази, а також Івано-Франківській області – 2,8 рази.

У першому півріччі довоєнного 2021 року в Україні було зареєстровано 349,04 тис. смертей та в 2,6 раз менше народжень – 133,46 тис.

Як повідомлялося, 30 вересня 2024 року Кабінет міністрів схвалив Стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року та затвердив план заходів щодо її реалізації у 2024-2027 роках. Згідно з документом, чисельність населення в Україні, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року – до 25,2 млн осіб.

Згідно з документом, за даними Держстату, чисельність населення України на дату проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року становила 48,5 млн осіб, а за оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи Національної академії наук, на 1 січня 2022 року чисельність населення України становила 42 млн осіб, на липень 2024 року – 35,8 млн осіб (на підконтрольних територіях – 31,1 млн осіб).

Директорка цього інституту Елла Лібанова у випуску спецпроєкту Open Reality у липні цього року повідомила, що на сьогодні спільна оцінка Держстату та інституту населення України на підконтрольній території – 29 млн "плюс-мінус десь 300 тисяч".