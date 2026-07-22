На півдні та заході України в четвер очікуються дощі і грози, на решті території без опадів

В четвер, 23 липня, в південній частині помірні, на Одещині та в Криму значні дощі, грози, вдень і на заході країни місцями короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°С, на півдні та сході країни 14-19°С. Вдень 21-26°С, у східних областях до 29°С. В Карпатах вночі 3-8°С, вдень 12-17°С.

В Києві у четвер без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°С, вдень 22-24°С.

Як повідомляє Укргідрометцентр, найвища температура вдень 23 липня в Києві була зафіксована в 2001 році і склала 34,8°С тепла, найнижча вночі – 5,8°С нижче нуля в 1904 році.

В п’ятницю, 24 липня, вночі без опадів, лише на крайньому сході помірні, місцями значні дощі з грозами.

Вдень в Україні, крім більшості південних областей місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 21-26°С. В Карпатах вночі 5-10°С, вдень 12-17°С.

В Києві в ніч на п’ятницю без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°С, вдень близько 25°С.