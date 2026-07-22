Корецький: Уряд і парламент відновлює роботу Ради коаліції

Прем’єр-міністр Сергій Корецький разом із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком визначили кроки для посилення координації роботи уряду та парламенту.

"Уряд регулярно проводитиме зустрічі з керівниками фракцій і груп. Домовилися посилити координацію між комітетами та міністерствами. Відновлюємо роботу Ради коаліції, щоб підвищити якість урядових законопроєктів і забезпечити ефективну взаємодію Кабінету міністрів та Верховної Ради", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, буде проведено детальний аналіз міжнародних зобов’язань, щоб синхронізувати їх виконання з парламентом.

"На майбутнє домовились узгоджувати наші позиції в діалозі з партнерами. Також проведемо ревізію перехідних положень кожного закону, які містять доручення Кабінету міністрів", – розповів він.

Серед іншого, прем’єр і спікер обговорили підготовку Програми діяльності Уряду, зокрема, визначили пріоритети законодавчої роботи.