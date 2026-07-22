СБУ: викрито схему розкрадання майже 68 млн грн на будівництві захисних споруд для енергооб'єкту на Миколаївщині

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрила схему розкрадання коштів під час будівництва захисних споруд для одного із енергетичних об’єктів у Миколаївській області, повідомляє СБУ.

"Унаслідок оборудки зловмисники заволоділи коштами на майже 68 млн грн. При цьому антидронові конструкції, які мав забезпечити підрядник, й досі не встановлено", – інформує відомство в телеграм-каналі в середу.

Відповідно до матеріалів провадження, оборудку організував 37-річний директор одного з приватних підприємств Кривого Рогу.

За даними української спецслужби, фірма цього фігуранта мала виконати замовлення однієї із державних компаній на будівництво захисних споруд від ворожих дронів на одному із об’єктів енергетики у Миколаївській області. Загальна сума угоди становила 90 млн грн.

В СБУ уточнюють, що відповідно до умов договору замовник мав перерахувати підряднику аванс у розмірі майже 80% від вартості робіт за умови надання банківської гарантії.

"Скориставшись цим механізмом, фігурант отримав майже 68 млн грн авансового платежу, хоча, як встановило слідство, фактично не мав наміру виконувати взяті на себе зобов’язання", – йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, попри те, що роботи мали бути завершені протягом 240 днів із моменту укладення договору, підприємство так і не розпочало їх виконання.

"Аби приховати походження і надалі легалізувати отримані кошти, фігурант переказав їх на інші підконтрольні компанії", – зазначається в повідомленні.

Під час обшуків у зловмисника вилучено докази, що підтверджують його протиправну діяльність, зокрема установчі документи підприємства, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку з листуванням тощо.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах).

Слідство триває. Встановлюються інші особи, які могли бути причетні до оборудки.

Заходи проводяться за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.