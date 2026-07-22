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Новим начальником Генштабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк – Зеленський

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Новим начальником Генштабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Генерал-майор Ігор Скибюк буде призначений на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Визначили порядок подальших кроків. Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних Сил України – відповідні укази готуються. Разом із Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк – дуже досвідчений військовий, із яким новий Головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Ігор Скибюк – генерал-майор, народився у 1977 році. У 1998 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, у 2011 та 2024 роках – Національний університет оборони України.

Військову службу пройшов від командира аеромобільного взводу до заступника командира бригади – начальника повітряно-десантної служби окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗСУ. У 2001-2002 роках був командиром спеціального взводу спеціальної роти Українського миротворчого контингенту в Косовому (Республіка Сербія).

Надалі обіймав посади начальника штабу – першого заступника командира окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, командира окремої десантно-штурмової бригади, начальника штабу – заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Генерал-майор Скибюк удостоєний звання Героя України, а також нагороджений державними та відомчими нагородами.

З 3 червня 2025 року обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 липня заявив, що на посаду головнокомандувача ЗСУ буде призначено Михайла Драпатого замість Олександра Сирського.

#генштаб_зсу #скибюк_ігор #начальник
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