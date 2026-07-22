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Бровді: СБС "попередили" вогнем 13 суден тіньового флоту РФ 21-22 липня

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Протягом 48 годин 21-22 липня 13 суден тіньового флоту попереджено вогнем про недоцільність "вештання" акваторіями Азовського та Чорного морів у інтересах країни-агресора, повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровді.

"МоЛоЧКа: +13 (всього 196) суден тіньового флоту попереджено вогнем протягом 48 годин 21-22 липня про недоцільність вештання акваторіями Азовського та Чорного морів у інтересах країни-агресора: 1 танкер, 10 суховантажів та 2 буксири", – написав він у Телеграмі у середу.

Всього за період 6-22 липня в межах операції СБС "МоЛоЧКа" впольовано і уражено 196 плавзасобів у Чорному та Азовському морі: 126 в Азовському, 70 – у Чорному.

За даними Бровді, у рамках операції СБС "Кримський рубильник off" протягом 21-22 липня результативно уражено 13 енерговузлів та електропідстанцій у Криму (11) та інших частинах ТОТ (2). Загальний рахунок операції за 1-22 липня – 117 енергетичних цілей.

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", – вже традиційно завершив свій допис Мадяр.

#тіньовий_флот #операція_молочка #бровді
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