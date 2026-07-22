Пошкоджено офіс УЧХ на Донеччині внаслідок російського обстрілу

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс Українського Червоного Хреста (УЧХ) в Донецькій області.

"У Дружківці, що на Донеччині, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено офіс Дружківської міської організації Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в середу.

У будівлі вибиті вікна, пошкоджені вхідні двері, замки та меблі. Нанесені пошкодження ускладнюють роботу офісу та вимагають проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

Співробітники та волонтери УЧХ внаслідок атаки не постраждали.

"Ми категорично засуджуємо атаки на цивільну інфраструктуру та гуманітарні об'єкти. Такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права", – заявили в УЧХ.