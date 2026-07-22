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Дві жінки постраждали внаслідок удару по цивільній автівці в Харківській області

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Вранці російський БпЛА поцілив у цивільну автівку на території селища Вовчанської громади Харківської області, постраждали дві мирні мешканки.

"Уражено автомобіль, який в подальшому загорівся. Поранення отримала 52-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці. Ще одна 30-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. 55-річний чоловік, який перебував в автомобілі, не постраждав", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

#харківська_область #бпла_рф
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