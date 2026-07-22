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МЗС про "таємну" зустріч колишніх високопосадовців РФ і Німеччини у Баку: Значення для реального мирного процесу близьке до нуля

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МЗС про "таємну" зустріч колишніх високопосадовців РФ і Німеччини у Баку: Значення для реального мирного процесу близьке до нуля
Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав "таємну" зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії в Азербайджані неважливою для реального мирного процесу.

"Зустріч настільки ж таємна, наскільки неважлива. Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять", – сказав речник журналістам.

Він зазначив, що українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала.

"Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля", – додали в МЗС.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що в Баку нещодавно відбулася неформальна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини і представників Росії, на якій обговорювалася російська війна проти України. Алієв розповів про це на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні.

За словами Алієва, зустріч відбулася 12-14 липня.

#німеччина #представники #мзс_україни #зустріч #рф
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