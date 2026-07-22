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Суд скасував приєднання Уманського педуніверситету ім. Тичини до Уманського національного університету

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Суд скасував приєднання Уманського педуніверситету ім. Тичини до Уманського національного університету

Київський окружний адміністративний суд скасував рішення про приєднання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини до Уманського національного університету.

У червні 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини шляхом його приєднання до Уманського національного університету.

Після чого, до Київського окружного адміністративного суду був поданий позов, в якому позивач вимагав: визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду №565 від 11 червня 2025 року "Про реорганізацію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини", а також визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства освіти і науки України №878 від 18 червня 2025 року "Про реорганізацію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини".

Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги позивач зазначає, що при ухваленні даних документів не було дотримано принципів обґрунтованості, безсторонності та пропорційності.

Після розгляду справи, 14 липня 2026 року суд ухвалив рішення задовольнити адміністративний позов  про визнання протиправними та скасування розпорядження та наказу.

Зазначається, що апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

#реорганізація #виші #скасування
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