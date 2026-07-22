Синоптики попередили про значні дощі, грози та пориви вітру на Одещині до кінця доби

Укргідрометцентр попередив про значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с в Одеській області, зазначив, що це може призвести до ускладнення роботи, зокрема, енергетичних підприємств та транспорту.

"До кінця доби 22 липня та впродовж 23 липня в Одеській області значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у середу, 22 липня.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.