Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Синоптики попередили про значні дощі, грози та пориви вітру на Одещині до кінця доби

1 хв читати
Додати як джерело
Синоптики попередили про значні дощі, грози та пориви вітру на Одещині до кінця доби

Укргідрометцентр попередив про значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с в Одеській області, зазначив, що це може призвести до ускладнення роботи, зокрема, енергетичних підприємств та транспорту.

"До кінця доби 22 липня та впродовж 23 липня в Одеській області значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у середу, 22 липня.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

 

#одеська #попередження #негода #укргідрометцентр
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Федоров відреагував на зміну головкома: Тепер очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни

Федоров відреагував на зміну головкома: Тепер очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни

Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість, голос змін, який не можна було не почути, прокоментував ексмініст…

Читати
Драпатий після оголошення про призначення головнокомандувачем ЗСУ: Служіння Україні означає абсолютну відповідальність

Драпатий після оголошення про призначення головнокомандувачем ЗСУ: Служіння Україні означає абсолютну відповідальність

Михайло Драпатий подякував Президенту України Володимиру Зеленському за довіру, Міністру оборони – за підтримку, а Силам оборони України – за новий е…

Читати
Зеленський запропонував Федорову "достойну позицію у владі" з об'єднання та розвитку технологічної складової

Зеленський запропонував Федорову "достойну позицію у владі" з об'єднання та розвитку технологічної складової

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову "достойну позицію" у владі, яка дозволила б об…

Читати