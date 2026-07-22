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Україна експортуватиме дрони до США для проведення випробувань – ЗМІ

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Україна експортуватиме дрони до США для проведення випробувань – ЗМІ
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Україна та США підписали заяву про наміри щодо експорту українських БПЛА до США для проведення військових випробувань, повідомляє "Радіо Свобода".

"Угоду укладено. Її підписали обидві сторони", – повідомили джерела видання.

Наголошується, що підписана заява є першою подібною угодою між двома країнами.

Очікується, що угода створить можливість експорту українських безпілотників до Сполучених Штатів для військових випробувань та оцінки, що потенційно може вплинути на майбутні вимоги Пентагону до закупівель. Наразі США прагнуть швидкого доступу до українських інновацій на полі бою, розроблених упродовж років повномасштабної війни з Росією.

Згідно з довідковою інформацією, угода дозволить американським військовим запитувати конкретні українські платформи безпілотників для тестування та оцінки, а не для оперативного розгортання.

"Хоча заява про наміри сама по собі не є виробничим контрактом, вона розглядається як перший конкретний крок до ширшої співпраці, яка зрештою може включати спільне виробництво бойових безпілотників українського виробництва на території США", – наголошується в повідомленні.

#дрони #експорт #сша
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