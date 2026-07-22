Службовий пес менш як за 40 хвилин знайшов у Києві зниклу 7-річну дівчинку

У Святошинському районі Києва поліцейський зі службовим собакою знайшов 7-річну дівчинку, яка зникла з дитячого майданчику, повідомляє поліція Києва у середу.

"До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її 7-річна донька пішла гуляти на дитячий майданчик поблизу будинку, але через декілька годин її вже не було, а самостійні пошуки не дали результатів", – йдеться у повідомленні Телеграм.

На пошуки дитини було зорієнтовано всі найближчі наряди поліції та поліцейський-кінолог Сергій Шостаков зі службовим пошуковим собакою.

Як повідомляє поліція Києва, пес зміг узяти запаховий слід та за менш як 40 хвилин дівчинка була знайдена на іншому дитячого майданчику.

Дівчинка не потребує медичної допомоги, її передали матері.