На Донеччині за останню добу загинули троє людей, ще дев'ятеро зазнали поранень

Поліція Донеччини задокументувала троє загиблих і 9 поранених за добу, також руйнувань зазнали 53 цивільних об’єкти, з них 24 житлових, повідомляє Національна поліція у середу.

"Одна людина загинула і троє постраждали у Дружківці, ще двох мирних жителів вбито, та чотирьох поранено у Знаменівці, де росіяни поцілили БпЛА "Ланцет" по цивільному автомобілю, – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Є поранений у Слов’янську, де ворог вдарив двома бомбами "КАБ-500", РСЗВ "Смерч" і дронами. Ще одна цивільна особа травмована у Карпівці Лиманської ТГ.

За фактами злочинів поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.