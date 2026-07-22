Зеленський заявив про ураження російських логістичних центрів у Краснодарі та Ставрополі

Сили оборони України в середу, 22 липня, успішно уразили цілі на території Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні було успішне ураження далекобійними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах – логістичних центрів, що задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями, а також ураження чергової нафтобази", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Крім того, в акваторіях Чорного й Азовського морів уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту.

"Дякуємо всім нашим воїнам Сил оборони України за ці результати. Цілком справедливо повертаємо війну додому – в Росію. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії", – резюмував президент.