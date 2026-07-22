Буданов подякував Сирському і підтвердив повну підтримку Драпатому

Керівник Офісу президента Кирило Буданов подякував головкому ЗСУ Олександру Сирському, який залишає посаду. Він також висловив повну підтримку наступному головкому Михайлу Драпатому.

"Президент, Верховний головнокомандувач, ухвалив надзвичайно важливе кадрове рішення щодо оновлення командування Збройними Силами України. Зараз головне – управління військами та повна концентрація на фронті, адже ворог пауз у війні не робить", – йдеться у дописі Буданова у Телеграмі в середу.

Він подякував Сирському за роки найважчої роботи, за витримку та відданість Україні. "Ви зробили для захисту України надзвичайно багато. Оборона Києва, Харківська операція, найважчі ділянки фронту й загалом прийняття командування Збройними Силами в один із найбільш критичних моментів війни. Ми працювали поруч у цих операціях – разом із ГУР, яке я очолював, і я бачив цю роботу", – зазначив Буданов.

Він наголосив, що Драпатого знає давно: "Це командир із реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей. Армія йому довіряє, і це бойова заслуга".

Керівник ОП вважає, що у Драпатого "є все", щоб виконати великі завдання.

"Армія сильна, командування – в надійних руках. Ми знаємо, за що стоїмо, і знаємо, куди йдемо. Наша стійкість – це шлях до перемоги", – йдеться у дописі.

Буданов зазначив, що Драпатий може розраховувати на його "повну підтримку й допомогу".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 липня заявив, що на посаду головнокомандувача ЗСУ буде призначено Михайла Драпатого замість Олександра Сирського.