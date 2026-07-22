СБУ затримала зловмисника, який готував вбивство військового у Миколаєві

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента РФ, який готував убивство військового шляхом підриву саморобної бомби у Миколаєві, повідомляє Служба безпеки України (СБУ) у середу.

"СБУ затримала завербованого ворогом мобілізованого з Баштанського району Миколаївської області, коли він закладав вибухівку під авто українського воїна", – йдеться у повідомленні в Телеграм.

Зловмисник був завербований російськими спецслужбами, коли самовільно залишив військову частину і почав шукати заробітки у Телеграм-каналах. Він отримав від російського спецслужбіста координати схрону з саморобним вибуховим пристрій і намагався непомітно встановити його під авто українського захисника.

Також, за даними СБУ, зловмисник мав ще реєструвати для окупантів супутникові термінали Старлінк. Для цього він оформив пристрій інтернет-зв’язку на себе і передав відповідні реквізити куратору з РФ, а згодом намагався залучити до підпільної реєстрації Старлінків свою дружину та десятьох наркозалежних.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він координував свої дії з куратором з РФ, а зареєстрований ним Старлінк заблоковано.

Агенту повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Миколаївській областях за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.