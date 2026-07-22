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Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в супермаркеті в Оболонському районі Києва

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Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в супермаркеті в Оболонському районі Києва

Поліцейські затримали чоловіка, який, перебуваючи напідпитку, вистрілив у бік охоронця супермаркета в Оборлонському районі Києва, повідомляє пресслужба поліції столиці.

"Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин перебуваючи у нетверезому стані зайшов  до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом. Надалі він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – пневматичний пістолет.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

#київ #затримано #стрілянина
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