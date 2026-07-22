Петиція до Кабміну із закликом перенаправити фінансування від телемарафону на ЗСУ набрала понад 11 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом припинити фінансування національного телемарафону "Єдині новини" та перенаправити кошти на фінансування Збройних сил України (ЗСУ) не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 21 квітня і станом на 22 липня вона набрала лише 11,1 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Звертаємося з вимогою переглянути доцільність подальшого фінансування загальнонаціонального телемарафону та припинити виділення бюджетних коштів на його виробництво і трансляцію. На сьогодні телемарафон фінансується значними коштами платників податків, водночас Збройні мили України щоденно потребують додаткового фінансування для: забезпечення військовослужбовців сучасним озброєнням та боєприпасами; закупівлі дронів, засобів РЕБ, транспорту та техніки; медичного забезпечення, реабілітації та підтримки поранених", – йшлося в петиції.

Авторка петиції вважає, що в умовах війни держава має зосередити ресурси на пріоритетних напрямках оборони, а інформаційний простір може функціонувати без прямого бюджетного фінансування одного централізованого продукту.

У зв’язку з цим вона вимагала: припинити державне фінансування телемарафону; провести публічний аудит коштів, раніше витрачених на його виробництво; спрямувати вивільнені бюджетні кошти безпосередньо на потреби ЗСУ; забезпечити відкритість і прозорість у розподілі коштів, спрямованих на оборону.

Як повідомлялося, в квітні 2024 року петиція до Кабміну із закликом переспрямувати кошти, призначені для телемарафонів "Єдині новини" та телеканалу "FreeДом", на фінансування БПЛА і пікапів для ЗСУ набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Тодішній прем’єр Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявив, що переспрямування коштів, які призначено для телемарафонів є недоцільним.