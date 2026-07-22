Ракета SpaceX вивела на орбіту випробувальний апарат для технічного обслуговування супутників

Ракета Falcon 9 у середу за київським часом вивела на орбіту дослідний роботизований апарат MRV-1, призначений для технічного обслуговування та продовження терміну експлуатації космічних супутників, повідомила компанія-розробник ракети-носія SpaceX.

Запуск ракети відбувся з 40-ї стартової площадки на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді у вівторок о 17:15 за часом Східного узбережжя США (у середу о 00:15 за київським часом).

Приблизно за годину апарат було виведено на геостаціонарну орбіту висотою близько 35,8 тис. км. Він складається з роботизованого базового модуля Mission Robotic Vehicle (MRV) та трьох сервісних модулів Mission Extension Pod (MEP), розроблених компанією SpaceLogistics – дочірнім підрозділом корпорації Northrop Grumman.

Роботизований апарат оснащений двома триметровими маніпуляторами-"руками", створеними Дослідницькою лабораторією ВМС США. За їх допомогою космічний "механік" має встановлювати компактні сервісні модулі MEP на супутники клієнтів. Вони оснащені власною електричною рушійною установкою для підтримки орбіти та керування орієнтацією супутника. За даними Northrop Grumman, один такий модуль здатний продовжити термін служби геостаціонарного супутника масою близько двох тонн приблизно на вісім років.

Після виконання завдань базовий модуль MRV залишиться на орбіті для проведення інспекцій та потенційного ремонту інших супутників. Він оснащений системою для дозаправки паливом, що дозволяє використовувати його можливості в майбутніх місіях.