Сили оборони знищили 204 БпЛА та три ракети Х-59/69 – ПС ЗСУ

У ніч на 22 липня росіяни атакували територію України безпілотниками та авіаційними ракетами, у результаті роботи сил протиповітряної оборони знищено 204 ворожі БпЛА та три ракети Х-59/69, водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 безпілотників на 12 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 204 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни", – йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі.

Зазначається, що у ніч на 22 липня (з 18:00 21 липня) противник атакував 1 балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над ТОТ АР Крим та 216 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Окрім того зафіксовано влучання 1 балістичної ракети Іскандер-М та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.