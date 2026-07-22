Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили оборони знищили 204 БпЛА та три ракети Х-59/69 – ПС ЗСУ

1 хв читати
Додати як джерело
Сили оборони знищили 204 БпЛА та три ракети Х-59/69 – ПС ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 22 липня росіяни атакували територію України безпілотниками та авіаційними ракетами, у результаті роботи сил протиповітряної оборони знищено 204 ворожі БпЛА та три ракети Х-59/69, водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 безпілотників на 12 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 204 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни", – йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі.

Зазначається, що у ніч на 22 липня (з 18:00 21 липня) противник атакував 1 балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над ТОТ АР Крим та 216 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Окрім того зафіксовано влучання 1 балістичної ракети Іскандер-М та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

#ппо #ракети #бпла_рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Федоров відреагував на зміну головкома: Тепер очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни

Федоров відреагував на зміну головкома: Тепер очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни

Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість, голос змін, який не можна було не почути, прокоментував ексмініст…

Читати
Драпатий після оголошення про призначення головнокомандувачем ЗСУ: Служіння Україні означає абсолютну відповідальність

Драпатий після оголошення про призначення головнокомандувачем ЗСУ: Служіння Україні означає абсолютну відповідальність

Михайло Драпатий подякував Президенту України Володимиру Зеленському за довіру, Міністру оборони – за підтримку, а Силам оборони України – за новий е…

Читати
Зеленський запропонував Федорову "достойну позицію у владі" з об'єднання та розвитку технологічної складової

Зеленський запропонував Федорову "достойну позицію у владі" з об'єднання та розвитку технологічної складової

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову "достойну позицію" у владі, яка дозволила б об…

Читати