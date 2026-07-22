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Внаслідок атаки російських БпЛА на Одещину загинула жінка, пошкоджено цивільну інфраструктуру – ОВА

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Внаслідок атаки російських БпЛА на Одещину загинула жінка, пошкоджено цивільну інфраструктуру – ОВА
Фото: Одеська ОВА

Унаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників по Одеській області загинула жінка, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударами знову опинилася цивільна інфраструктура", – написав Кіпер у Телеграмі ранком середи.

За його словами, в одному з населених пунктів області російський БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок: "ворожий БЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. На жаль, загинула жінка".

В іншому населеному пункті через влучання безпілотника обрушився дах приватного житлового будинку. Постраждалих унаслідок цього немає.

Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено складське приміщення для зберігання табаку та магістральний газопровід, що призвело до його розгерметизації.

"На місцях подій працюють рятувальні та екстрені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення", – підсумував очільник Одеської ОВА.

#атака_бпла_рф #одеська_область
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