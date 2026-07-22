За добу внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та району загинули троє людей, ще 24 постраждали – ОВА

За минулу добу внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району загинули троє людей, ще 24 отримали поранення, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 197 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель", – інформує очільник ОВА в дописі с поширеному ранком середи у Телеграм.

За його словами, російські війська здійснили 21 авіаційний удар по Запоріжжю, Малокатеринівці, Веселянці, Юрківці, Зорівці, Таврійському, Зеленій Діброві, Любицькому, Михайлівському, Кринівці, Листівці, Юліївці, Червоній Криниці, Копанях, Долинці, Червоному Яру, Омельнику, Сонячному, Малій Токмачці, Свободі та Єгорівці.

Також зафіксовано 717 атак безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами, по Запоріжжю, Вільнянську, Кушугуму, Малокатеринівці, Комишувасі, Розумівці, Річному, Новояковлівці, Магдалинівці, Веселянці, Григорівці, Степному, Трудолюбівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Гуляйпільському, Воздвижівці, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Новоселівці, Косівцевому та Верхній Терсі.

Окрім цього, зафіксовано два обстріли із реактивних систем залпового вогню по Магдалинівці та Оріхову.

"239 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Веселянці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Святопетрівці, Староукраїнці, Гуляйпільському, Цвітковому, Лугівському, Новоселівці, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці та Косівцевому", – йдеться в повідомленні.