Лора Лумер заявила про вплив російської пропаганди на сприйняття України у США: Лише завдяки візиту до України мені вдалося спростувати вже стільки брехні

Американська журналістка Лора Лумер заявила, що її візит до України дозволив їй змінити попередні уявлення про країну та усвідомити, наскільки російська пропаганда впливає на сприйняття України в американських медіа.

"Лише завдяки візиту до України мені вдалося спростувати вже стільки брехні. Не можу дочекатися, щоб опублікувати всі свої відео, щоб люди могли побачити те, що бачила я", – написала Лумер у соціальній мережі Х, реагуючи на привітання міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо візиту до України.

За словами Лумер, її поїздка до України викликала значний резонанс, а більшість її попередніх уявлень про країну, за її словами, виявилися "перекрученими або напівправдою".

"Я радий, що зможу залишитися тут на деякий час, щоб продовжувати з'ясовувати правду під час своєї ознайомчої поїздки", – зазначила вона.

Лумер заявила, що побачене в Україні змусило її переосмислити вплив російської пропаганди в американських медіа: "Це дійсно змушує усвідомити, наскільки поширена російська пропаганда в американських ЗМІ".

Також журналістка висловила думку, що члени Конгресу США могли б провести слухання щодо російської пропаганди та її використання для "розпалювання соціального хаосу в США".

Як повідомлялося, раніше Лора Лумер, оприлюднивши відео прибуття до України, заявила, що приїхала побачити країну на власні очі та знайти докази пропаганди, яку, за її словами, їй поширювали.