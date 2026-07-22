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Троє загинули, ще 11 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Троє загинули, ще 11 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 15 населених пунктах Харківської області, 3 людини загинули, ще 11, в тому числі двоє дітей, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У с. Руська Лозова Дергачівської громади загинули жінки 51 і 50 років, зазнав поранень 54-річний чоловік; у с. Безруки Дергачівської громади поранено 37-річного чоловіка, гостра реакція на стрес – у жінок 48 і 72 років та 10-річного хлопчика; у сел. Золочів постраждали 60-річний чоловік, 45-річна жінка і 12-річний хлопчик; у с. Рай-Оленівка Пісочинської громади загинула 66-річна жінка, зазнала гострої реакції на стрес 37-річна жінка; у сел. Шевченкове зазнала поранень 68-річна жінка, гострої реакції на стрес – 55-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

#харківська_область #обстріли
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