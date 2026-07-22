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Сили безпілотних систем уразили за добу 1945 ворожих цілей

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Сили безпілотних систем уразили за добу 1945 ворожих цілей
Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1945 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 375 од. особового складу, з яких 172 – ліквідовано; 83 точки вильоту БпЛА; 12 засобів РЕБ; 92 од. автомобільної техніки; 12 артилерійських систем; 460 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "шахед", "гербера" та "крило".

"З початку липня (01-21.07) підрозділами угруповання СБС уражено 36 128 цілей противника, з них 7 589 — особового складу противника", – повідомили СБС.

 

#сбс #цілі #ураження
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