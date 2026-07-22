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Залужний побажав новому головнокомандувачу ЗСУ витримки та заявив про важкість майбутньої роботи

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Залужний побажав новому головнокомандувачу ЗСУ витримки та заявив про важкість майбутньої роботи
Фото: https://t.me/Zaluzhnui

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, ексоловнокомандувач ЗСУ (2021 – 2024 рр) Валерій Залужний заявив, що новому головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому буде складно виконувати свої обов'язки, однак наголосив, що людина честі завжди керується лише обов'язком.

"Справа, якій ми присвячуємо усе життя, наповнена, перш за все, моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди", – написав Залужний ранком середи у дописі, поширеному в Телеграм.

За його словами, саме честь створює ідеї та допомагає знаходити шляхи для їх реалізації, а також спонукає шукати людей, які готові разом пройти складний шлях: "І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою пронесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримають ганьбу".

Він наголосив, що новому головнокомандувачу Збройних сил України буде важко виконувати свою роботу.

"Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно", – заявив Залужний.

За словами ексголовнокомандувача ЗСУ, людина честі не має ідолів, а тому їй немає чого втрачати.

"Єдине, що він має, це лише обов'язок", – підкреслив Залужний.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що на посаду головнокомандувача ЗСУ буде призначено Михайла Драпатого замість Олександра Сирського.

#залужний #посада #сирський
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