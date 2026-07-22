ДСНС: Внаслідок російської атаки на Київщину постраждали п'ятеро людей, серед них троє дітей

П'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Київську область уранці середи, серед них троє дітей, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Зранку росіяни поцілили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району", – йдеться у повідомленні ДСНС, оприлюдненому в Телеграм-каналі ранком середи.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, зокрема троє дітей: "5 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київщину. Серед них – троє дітей".

За інформацією відомства, медики надали постраждалим необхідну допомогу на місці. Також у ДСНС повідомили, що пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки, ліквідовано.