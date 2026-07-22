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ДСНС: Внаслідок російської атаки на Київщину постраждали п'ятеро людей, серед них троє дітей

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ДСНС: Внаслідок російської атаки на Київщину постраждали п'ятеро людей, серед них троє дітей
Фото: https://t.me/dsns_telegram

П'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Київську область уранці середи, серед них троє дітей, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Зранку росіяни поцілили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району", – йдеться у повідомленні ДСНС, оприлюдненому в Телеграм-каналі ранком середи.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, зокрема троє дітей: "5 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київщину. Серед них – троє дітей".

За інформацією відомства, медики надали постраждалим необхідну допомогу на місці. Також у ДСНС повідомили, що пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки, ліквідовано.

 

#київська #обстріли
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