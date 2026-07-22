Окупанти за добу втратили 1330 осіб та 364 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1330 окупантів, два танки, 57 артсистем, чотири бронемашини, 1610 БПЛА, а також 364 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 433 230 (+1 330) осіб, танків – 12 163 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 982 (+4) од, артилерійських систем – 46 492 (+57) од, РСЗВ – 1 958 (+3) од, засоби ППО – 1 513 (+0) од, літаків – 438 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 981 (+11) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 421 900 (+1 610) од, крилаті ракети – 4 933 (+0) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 123 702 (+355) од, спеціальна техніка – 4 450 (+9) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.