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Жінка загинула внаслідок атаки російського БпЛА в Херсоні – прокуратура

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Жінка загинула внаслідок атаки російського БпЛА в Херсоні – прокуратура

У Херсоні внаслідок ранкової атаки російського безпілотника загинула жінка, за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини, розпочато досудове розслідування, повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 22 липня 2026 року близько 04:00 російські військові скинули вибухівку з БпЛА на одній із вулиць Херсона. Внаслідок атаки загинула жінка", – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі.

Зазначається, що досудове розслідування розпочато за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

 

#херсонська_область #обстріли
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