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Карні та Трамп домовилися активізувати торговельні переговори найближчими тижнями – ЗМІ

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Карні та Трамп домовилися активізувати торговельні переговори найближчими тижнями – ЗМІ
Фото: https://www.facebook.com/MarkJCarney2025/

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом лідери домовилися активізувати торговельні переговори найближчими тижнями, повідомляє Reuters.

"Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це", – сказав Карні.

За його словами, усі варіанти залишаються відкритими у разі, якщо США все ж реалізують свою останню погрозу щодо введення мит.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп висловився за введення додаткових мит проти Канади у зв'язку з лісовими пожежами, що відбуваються на її території.

"Ми вважаємо, що Канада несе відповідальність за те, що не утримує свої ліси в належному стані. Через це в США спостерігається забруднення повітря, а це небезпечно для здоров'я", – написав він у п'ятницю в соцмережі Truth Social.

 

#переговори #торгівля #сша
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