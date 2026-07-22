22 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

22 липня відзначають Всесвітній день мозку, День гамака, День літнього відпочинку, День наближеного значення числа Пі.

Сьогодні День визволення Сіверськодонецька від незаконних збройних формувань.

Православна церква вшановує пам'ять святої мироносиці й рівноапостольної Марії Магдалини; Повернення мощів святого священномученика Фоки;

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День визволення Сіверськодонецька від незаконних збройних формувань

22 липня в Україні відзначають день визволення Сіверськодонецька від проросійських сепаратистів. Цей день для України та багатьох жителів міста є справжнім історичним і знаковим моментом.

Сіверськодонецьк, як і багато населених пунктів сходу України, був захоплений підготовленими, організованими і керованими з Кремля незаконними терористичними формуваннями. 22 липня 2014 року Сіверськодонецьк був звільнений і над ним замайорів довгоочікуваний синьо-жовтий прапор України.

У квітні 2014 року на території Донецької та Луганської областей почалося протистояння Збройних Сил України, підрозділів Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України проти організованих антиурядових проросійських незаконних збройних формувань, які не визнавали результатів Революції Гідності, Євромайдану і хотіли повторити на території Донецької і Луганської областей так званий "Кримський сценарій", тобто незаконне і протиправне включення територій цих областей до складу російської федерації.

День наближеного значення числа Пі

Число Пі відоме вже майже 4 000 років. Стародавні вавилоняни використовували його наближені значення для обчислення розмірів кіл. Архімед, один з найвидатніших античних математиків, вперше обчислив значення числа пі 250 року до нашої ери. Грецька літера π вперше була використана Вільямом Джонсом 1706 року як скорочення слова "периферія", а популяризував її Леонгард Ейлер 1737 року.

День літнього відпочинку

Це маловідоме, проте дуже позитивне свято, було започатковане 2015 року. Метою цього дня є привернення уваги до необхідності виділення часу на релаксацію та створення літнього дозвілля.

День гамака

Присвячений відпочинку та релаксації в гамаку, який є символом літнього відпочинку та спокою. Гамак був винайдений індіанцями майя з Центральної та Південної Америки понад тисячу років тому. Вони використовували його не лише для сну та відпочинку, але й для захисту від диких тварин та негоди. Слово "гамак" походить від аравакського слова "hamaca", що означає "рибальська сітка".

Всесвітній день мозку

Заснований Всесвітньою федерацією неврології 2014 року з метою підвищення обізнаності про важливість здоров’я мозку. Людський мозок є головним органом центральної нервової системи, який контролює всі функції нашого тіла. Всесвітній день мозку спрямований на привернення уваги до різних аспектів здоров’я мозку, включаючи профілактику та лікування неврологічних захворювань.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Гелли Марії Вуолійокі (1886–1954), фінської письменниці, громадської діячки;

135 років від дня народження Сергія Володимировича Пилипенка (1891–1934), українського письменника, журналіста, літературознавця, громадського діяча доби Розстріляного відродження;

120 років від дня народження Михайла Михалевича (1906–1984), українського живописця, графіка (США);

80 років від дня народження Мірей Матьє (1946), французької співачки;

75 років від дня народження Наталки Гусар (1951), канадської художниці українського походження, сестри поета, перекладача, літературознавця Данила Струка.

Ще цього дня:

1819 - Прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка";

1921 - У газеті "Селянська правда" з'являється перший фейлетон Остапа Вишні;

1922 - Заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів "Лісові Чорти";

1944 - В американському місті Бретон-Вудс пройшла міжнародна конференція за участі представників 44 країн. Вони заснували Міжнародний валютний фонд та Світовий банк, які допомогли США стати фінансовим лідером світу.;

1960 - Куба націоналізовує цукрові заводи, що належали США;

1969 - Хуан Карлос I офіційно стає спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії;

1979 - Компанія Sony починає продаж перших побутових пристроїв "Walkman";

1983 - Американець Дік Сміт першим облітає Землю на гвинтокрилі;

1983 - Скасовують воєнний стан у Польській Народній Республіці;

1986 - Палата громад британського парламенту голосує за скасування тілесних покарань у державних школах;

2001 - Розпочинається офіційний візит в Україну глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня;

2014 - Сіверськодонецьк звільняють від терористів ЛНР.

Церковне свято

Згідно з Писанням, Марія зустріла Христа, коли була одержима сімома бісами. Ісус вигнав з жінки бісів, подарував їй нове життя та зробив вірною своєю ученицею. Вона завжди була біля Ісуса, прямувала за ним та піклувалася. Разом з Богородицею стояла вона й біля Христа, коли його розпинали на хресті, поділяла з ним його муки та страждання.

Саме Марії Магдалині вранці на Великдень першій явився воскреслий Спаситель. Вона отримала від нього веління розповісти про це диво всім учням Христа. Як перша вісниця благого воскресіння Христова мироносиця визнана церквою рівною дванадцяти апостолам. Після воскресіння Христа Марія принесла цю благу звістку до Риму й інших міст, а потім вирушила до Ефесу. Там вона допомагала Іоанну Богослову, там же мирно пішла з життя.

Цього літнього дня Церква та віряни шанують пам’ять Марії Магдалини – жінки, яку прославляють за віддану любов до Христа, жінки, покликаної до світла самим Господом та врятованої від гріха. Мироносиця Марія – приклад беззаперечної любові до ближнього, віри в Ісуса, його сили прощення та милосердя.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна.

З прикмет цього дня:

Народні прикмети на день Марії Магдалини пов'язані з передбаченням погоди та майбутнього врожаю. Рясна роса вранці віщує гарний врожай зерна, але за іншими повір'ями може передвіщати поганий збір льону та огірків. Дощ цього дня обіцяє щедрий врожай фруктів та ягід. Якщо чути грозу — чекайте на гарний сінокіс та врожай зернових (пшениці, ячменю та гречки). Якщо павуки не виходять із павутиння або бджоли ховаються у вуликах, незабаром почнеться злива. Туман, що стелиться по землі, пророкує сонячну і тиху погоду.